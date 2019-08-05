27 Августа 2020
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Общество Челябинская область
ливень, потоп, улицы (2019) | Фото:ОНФ Челябинской области

"В воде по пояс". Врио главы Челябинска указали на неработающие ливневые канализации

В Челябинске активисты местного штаба Общероссийского народного фронта обратились в администрацию города с требованием отремонтировать ливневую канализацию в проблемных местах.

Как сообщили Накануне.RU в челябинском штабе ОНФ, до сих пор не исправлены дефекты ливневых канализаций в микрорайоне "Парковый", а также на улицах Труда, Горького, Елькина и Доватора.

"Парковый", по мнению "фронтовиков" является самым проблемным участком.

ливень, потоп, улицы(2019)|Фото:ОНФ Челябинской области

"Стало своеобразной челябинской традицией ежегодно в половодье переходить дорогу в воде по пояс и искать утерянные автомобильные номера - их срывает потоком, когда водители пытаются пересечь водную преграду", - сообщил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

ливень, потоп, улицы(2019)|Фото:ОНФ Челябинской области

Он добавил, что на пересечении улиц Елькина и Тимирязева прямо рядом с городской администрацией затопило тротуар, пешеходы с трудом преодолевают водное препятствие.

ливень, потоп, улицы(2019)|Фото:ОНФ Челябинской области

"Эта проблема актуальна каждый год, но реакция на нее следует, только когда ситуация становится критической. ОНФ неоднократно подчеркивал, что только лишь устранять последствия не выход. Необходимо предотвращать причину: привести в рабочее состояние ливневки там, где они есть, обеспечить их там, где они отсутствуют", - добавил Неверов.

Напомним, недавно в статусе врио Челябинск возглавила Наталья Котова.

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"В воде по пояс". Врио главы Челябинска указали на неработающие ливневые канализации

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Теги: ОНФ, Челябинск, ливневая канализация, Труда, Горького, Елькина, Доватора, Антон Неверов, Краснопольский проспект, Парковый



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