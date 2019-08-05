В Прикамье новорождённым будут дарить пледы и комплекты одежды

В Прикамье подарок новорождённому дополнят трикотажным одеялом (пледом) и комплектом детской одежды. Таков итог обсуждения состава презента, которое состоялось за круглым столом в региональном минсоцразвития, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, вручать такие наборы начали 1 июня. В этом году в регионе на свет появились более 10 тыс. детей. Поставкой подарков занимается индивидуальный предприниматель Сергей Болотов. Цена контракта составила 39,2 млн руб.. Поставщик должен будет поставить 27 тыс. подарочных наборов, состоящих из комплекта постельного белья, пеленок, одеяла, полотенца для купания, красочной открытки. Набор будет упакован​ в коробку с символикой​ региона. Также будут вручать памятный сувенир и брошюру для родителей.

В краевом министерстве социального развития прошёл круглый стол, участники которого обсуждали, что ещё можно положить в подарочный комплект. Свои предложения высказали врачи-педиатры, неонатологи, представители родительской общественности, специалисты органов ЗАГС, представители общественных организаций "Многодетные семьи Пермского края", Совет отцов и других. Часть идей поступила через социальные сети.

По итогам обсуждения предложено дополнить подарок трикотажным одеялом (пледом) и комплектом детской одежды. Также рассматривается возможность положить в набор ножницы и термометр. Возможность расширить комплект появилась после экономии денег от закупочных процедур в 2019 году. Все пожелания участники круглого стола обсудят в своих организациях. Выскажут своё мнение о новом составе подарка и на местах. Любой желающий может отправить свой вариант состава подарка новорождённому на почту министерства info@social.permkrai.ru. С начала акции подарочные наборы получили 13,5 тыс. новорождённых.