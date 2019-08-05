Наталья Комарова в режиме "онлайн" обсудит с югорчанами вопросы благоустройства

9 августа в Югре состоится очередная тематическая онлайн-конференция. Она будет посвящена вопросам благоустройства в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Начало конференции - в 16.30. Ее участниками станут Наталья Комарова, руководители всех 22 муниципальных образований, представители профильных региональных ведомств, подрядных и управляющих компаний, служб надзора, общественных организаций.

Посмотреть трансляцию можно будет в группе "Правительство Югры" социальной сети "ВКонтакте", на сайте телеканала "Сургут-24".

Вопросы, видеообращения, предложения от жителей региона принимаются в группе "Правительство Югры", а также по телефону горячей линии центра "Открытый регион": 8-800-101-00-86.

Напомним, прошлая онлайн-конференция состоялась месяц назад. Темой конференции стало обсуждение переселения жителей Югры из ветхого и аварийного жилья. Помимо губернатора, на вопросы югорчан отвечали главы муниципалитетов. На встрече также присутствовали заместители губернатора, общественники, эксперты, а также представители прокуратуры. Вопросы принимались через мессенджеры Viber и WhatsApp, в комментариях в социальной сети "ВКонтакте", а также в Instagram Натальи Комаровой. Тема для региона - важная и наболевшая: от жителей Югры поступило несколько сотен вопросов. Прямой эфир продлился несколько больше запланированного времени. На вопросы югорчан губернатор отвечала более двух часов.