27 Августа 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Алексей Текслер, Ашинский район, школа (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер раскритиковал главу района за подготовку к учебному году

Во время осмотра поликлиники к врио главы Челябинской области Алексею Текслеру подошла женщина, которая пожаловалась, что школа №2 находится в плачевном состоянии, передает корреспондент Накануне.RU.

На стенах и потолке в школьном коридоре плесень и грибок, сырость. 1 сентября в образовательное учреждение придут дети.

"Дети не могут в таких условиях учиться", - заявила она.

школа №2, плесень, Ашинский район(2019)|Фото: Накануне.RU

Глава области решил лично посмотреть школу.

"5 августа не может школа находиться в таком состоянии, ни при каких обстоятельствах. Никакими дождями это объяснить невозможно. Эти работы должны были начаться сразу после завершения учебного года. Как вы 1 сентября собираетесь сюда детей приводить, совершено непонятно", - возмутился руководитель области после осмотра.

Глава района Виктор Лукьянов в ответ заявил, что на объекте работают сразу три фирмы, только 15 человек занимаются кровлей. "Это моя головная боль", - добавил он.

Алексей Текслер дал главе время до двусторонней встречи, где он должен будет доложить, как будет решаться проблема.

"Я хочу услышать, как вы собираетесь эту проблему решать. Это просто провал подготовки к учебному году", - заявил он.

Алексей Текслер, Ашинский район, школа(2019)|Фото: Накануне.RU

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Текслер раскритиковал главу района за подготовку к учебному году

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Теги: Алексей Текслер, школа



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