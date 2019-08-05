27 Августа 2020
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

В свердловской прокуратуре рассказали, куда пойти инвалиду, если его права были нарушены

В прокуратуре Свердловской области рассказали, куда следует обращаться инвалидам, если их права были нарушены.
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На Среднем Урале насчитывается свыше 270 тысяч инвалидов. Нередко им приходилось сталкиваться с дискриминацией в обществе: так, девочку в инвалидной коляске не пустили в игровой детский центр, инвалиду с собакой-поводырем отказали в посещении магазина, а колясочника не стали сажать в пассажирский автобус.

Как рассказала Накануне.RU старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению Вероника Гурышева, с точки зрения закона такие действия являются нарушениями, за которые предусмотрена ответственность. За уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур предусмотрен штраф по статье 9.13. КоАП РФ в размере от 2 до 30 тысяч рублей.

Если же человеку с инвалидностью пришлось столкнуться с подобной ситуацией, он вправе обратиться с заявлением в органы исполнительной власти для организации проверки в рамках регионального государственного контроля.

"Например, в сфере социального обслуживания населения такой контроль осуществляется министерством социальной политики Свердловской области, в сфере перевозок пассажиров и багажа - министерством транспорта и дорожного хозяйства. В случае несогласия с принятыми решениями органов контроля, а также по фактам несоблюдения прав инвалидов и маломобильных групп населения заинтересованные лица также могут обратиться с жалобой в органы прокуратуры", - пояснила Вероника Гурышева.

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В свердловской прокуратуре рассказали, куда пойти инвалиду, если его права были нарушены

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Теги: прокуратура, инвалиды, права



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