Данные 70 тысяч клиентов попавшего под санацию Бинбанка утекли в Сеть

В интернете продается база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к "Открытию". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на компанию DeviceLock.

По словам экспертов, база стала доступной в результате уязвимости в системах банка, обнаруженной в апреле. После этого Бинбанк исправил ошибку, но данные уже утекли.

С начала года в Москве из-за утечки средств лишились около сотни клиентов Бинбанка, суммы кражи с их счетов доходили до 100 тыс. руб.

Эксперты считают, что вина лежит в том числе и на Центробанке, который еще на этапе временной администрации не провел аудит информационной безопасности банка.

Ранее сообщалось, что данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Речь идет о утечке персональных данных 900 тысяч человек.

В базе данных оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ. В документе доступны ФИО, номер мобильного, домашнего и рабочего телефона, адрес проживания и место работы.

Центробанк России считает появившуюся информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов российских банковкомпиляцией нескольких старых инцидентов.