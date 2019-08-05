На Ямале рабочего смыло в канализационный коллектор, он погиб

Сотрудник "ПолимерТехМонтаж" погиб в Ноябрьске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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Утром 3 августа 46-летний рабочий ремонтировал канализационный коллектор на проспекте Мира. Его затянуло в канализационную трубу. Тело погибшего нашли около шести вечера 4 августа.

Погибший до происшествия работал со страховочным поясом, но страховка стала ему мешать, и он отстегнул её. Хлынувшим потоком воды рабочего затянуло в трубу. Следователи проводят проверку случившегося.