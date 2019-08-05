27 Августа 2020
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Евгений Петросян (2018) | Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

Петросян рассказал о радостных и улыбчивых украинцах в Крыму

73-летний юморист Евгений Петросян в разгар курортного сезона гастролирует в Крыму – в компании своей юной помощницы Татьяны Брухуновой (30).

Но не работой единой: сатирик успевает погулять по набережным Ялты, понаблюдать за отдыхающими и запостить фотку из ресторана в Instagram. Вот что пишет Петросян в своем блоге: "В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бы там ни говорили. Отдыхающие улыбаются, радуются солнцу, морю и друг другу. Как и должно быть в этом мире".

А на следующий день артиста накрыл ураган: "В это время года я гастролирую в Крыму каждое лето. Получается 56 лет! Впервые не ощущаю здесь жары, а сегодня дикий ураган! То дождь, то солнце! Что-то в природе происходит! Но настроение отличное! Завтра буду на Тавриде!".

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Петросян рассказал о радостных и улыбчивых украинцах в Крыму

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Теги: евгений петросян, отдых в крыму, украинцы в крыму



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