"Большой брат": в Раде собрались ввести слежку за депутатами для "правильного" голосования

В новой Верховной раде может быть внедрена система слежки за депутатами, основанная на искусственном интеллекте, чтобы отслеживать депутатов, которые голосуют "неправильно". Об этом заявил новоизбранный депутат от победившей на выборах "Слуги народа" Давид Арахамия, считающийся одним из наиболее влиятельных ее членов.

По его словам, это делается для того, чтобы избежать появления групп влияния и "политической коррупции".

"Система непрерывно анализирует голоса, результаты голосования. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно 9 человек голосуют по немного другому сценарию. Система подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь", - рассказал он.

В партии эту систему уже прозвали "Большой брат", признал Арахамия. Термин взят из романа Джорджа Оруэлла "1984" и означает тотальный контроль над обществом.

В Раде эта система нужна будет для удержания под контролем фракции "Слуги народа", которая будет иметь 254 мандата и чего никогда не было в истории Украины. Политолог Вадим Карасев отмечал, что фракция может разделиться на неформальные группы, ориентирующиеся на разные силы, а президенту Владимиру Зеленскому, напротив, нужна "фракция-корпорация, машина для голосования".

Слежка за депутатами совершенно игнорирует человеческий фактор, когда человек со временем может изменить свою позицию. Система предполагает, что человек должен быть машиной, голосующей всегда одинаково, иначе с ним будут "разбираться". Не исключено, что на Раде тестируют технологию тотальной слежки за людьми в целом.

Против этого выступили только два избранных депутата от "Слуги народа" - блогер Максим Бужанский и журналист Александр Дубинский. Бужанский с сарказмом предложил запирать депутатов в будки.

"Заперли на ночь в будки, телефоны забрали, покормили... Утром построение, выдали телефоны, строем провели в парламент... Проголосовали, построились, и по будкам", - написал он.

Накануне.RU писало о том, что в случае в Зеленским, возможно, речь может идти о появлении новой западной политтехнологии привода к власти случайных людей и удержания их там при одобрении электората.