Поиски мужчины и младенца, пропавших на реке Лозьва, продолжаются: уровень воды снизился

На Среднем Урале продолжается поисковая операция в Ивдельском городском округе. Спасатели обследуют акваторию реки Лозьва.

Напомним, на минувшей неделе на реке перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Ранее были обнаружены тела троих из них, сейчас ведутся поиски мужчины и младенца. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в планах спасателей значится обследование реки от поселка Вижай до поселка Шипичного. Уровень воды в Лозьве начал снижаться, за сутки было зафиксировано снижение на 19 см. Также сегодня спасатели окажут помощь в организации похорон трех найденных пассажиров перевернувшейся лодки - матери и двух детей.

Ранее сообщалось, что из-за подъема воды в реке поиски мужчины и ребенка осложнились.