27 Августа 2020
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Экономика В России
(2006) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Россиянам младше 25 лет предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

С соответствующей инициативой он обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву, сообщает РИА Новости.

По его словам, молодежь злоупотребляет кредитами, которые берет не на самые необходимые вещи, в том числе на модные гаджеты, дорогие автомобили и заграничный отдых.

Такое отношение к заемным средствам побуждает банки "заманивать" молодежь в "кредитное рабство", уточнил Петров.

Отметим, сообщалось, что россияне "подсели" на кредиты. Российские банки по итогам первого квартала текущего года выдали жителям страны потребительские кредиты на 680 млрд руб., что практически на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о формировании на рынке микрофинансовых организаций "пузыря", который связан с неспособностью россиян выплачивать кредиты с высокими процентами. Вместе с тем по данным исследований, часть россиян с доходом ниже 30 тыс. руб.берут деньги в МФО на неотложные нужды: для покупки продуктов, товаров для дома и ремонта бытовой техники.

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Россиянам младше 25 лет предложили ограничить выдачу кредитов

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Теги: кредиты, молодые люди, владимир петров



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