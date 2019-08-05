27 Августа 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Прикамье вошло в топ-15 российских регионов по финансовому результату предприятий

Сальдированный финансовый результат пермских предприятий увеличился более чем в два раза, сообщает Пермьстат. По данным статистики, в этом году он составил 145,4 млрд руб., что больше на 110% по сравнению с показателями прошлого года - тогда финансовый результат составил 69,2 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минэкономразвития по этому показателю Пермский край занял второе место среди регионов Приволжского федерального округа и 14-ое среди субъектов РФ.

Наибольший рост прибыли в Прикамье был отмечен в производстве одежды (в 40,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), ремонте и монтаже машин и оборудования (в 6,6 раза), производстве бумаги и бумажных изделий (в 6,1 раза), в области информации и связи (в 3,5 раза).

Наибольшую прибыль, по данным ведомства, показали такие виды деятельности, как добыча полезных ископаемых, производство химических веществ и химических продуктов.

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Прикамье вошло в топ-15 российских регионов по финансовому результату предприятий

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Теги: сальдированный финансовый результат, пермьстат, минэкономразвития, предприятия, прибыль



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