Прикамье вошло в топ-15 российских регионов по финансовому результату предприятий

Сальдированный финансовый результат пермских предприятий увеличился более чем в два раза, сообщает Пермьстат. По данным статистики, в этом году он составил 145,4 млрд руб., что больше на 110% по сравнению с показателями прошлого года - тогда финансовый результат составил 69,2 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минэкономразвития по этому показателю Пермский край занял второе место среди регионов Приволжского федерального округа и 14-ое среди субъектов РФ.

Наибольший рост прибыли в Прикамье был отмечен в производстве одежды (в 40,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), ремонте и монтаже машин и оборудования (в 6,6 раза), производстве бумаги и бумажных изделий (в 6,1 раза), в области информации и связи (в 3,5 раза).

Наибольшую прибыль, по данным ведомства, показали такие виды деятельности, как добыча полезных ископаемых, производство химических веществ и химических продуктов.