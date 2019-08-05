В Красноярском крае пропал тушивший лес пожарный

В Эвенкийском районе Красноярского края пропал один из участников операции по тушению лесных пожаров.

Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества 4 августа.

На поиски отправлены спасатели, сотрудники полиции, а также сотрудники самого лесничества, передает ТАСС.

Напомним, с 1 августа в Сибири и на Дальнем Востоке работает группировка Минобороны России из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов ВКС России. За четыре дня им удалось затушить лесные пожары на площади 753 тыс. га.На охваченные огнем лесные массивы с воздуха сброшено около 6000 тонн воды.

Режим ЧС введен в четырех субъекта: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Республики Бурятия, в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия).

Сообщалось, что специалисты "Авиалесоохраны" будут вызывать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.