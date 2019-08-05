27 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение "Почты России"

Вооруженный налет на отделение "Почты России" произошел сегодня в Екатеринбурге. Полиция ищет злоумышленников.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сигнал о преступлении поступил в дежурную часть полиции Екатеринбурга в 9 часов 13 минут.

"Само нападение было совершено чуть раньше, учитывая, что объект "Почты России" работает с 8 утра. По предварительным данным, трое злоумышленников в масках ворвались в служебное помещение с заднего входа и закрыли двери. Один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет, после чего любители чужих денег потребовали у работников отделения имеющуюся наличность. Когда работница отказала, а у нее реально крупных сумм не было, то бандиты причинили ей травму. Женщину доставили в больницу", - отметил полковник Горелых.

Почта России, Почта Банк(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, сорвать большой куш налетчикам не удалось, а похищенные средства не предназначались для выплат пенсий - это были деньги для внутреннего оборота.

"На место ЧП незамедлительно прибыла и работает следственно-оперативная группа отдела полиции №12 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории совершено преступление, ее возглавляет врио начальника районного отдела подполковник полиции Степан Порохин. Сыщикам оказывает помощь служебная собака Цея, обученная работе по следу: сейчас представители МВД отрабатывают ранее судимых и склонных к такого рода противоправным деяниям. В течение дня по итогам разбирательства и установления точных обстоятельств органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела", - заверил Валерий Горелых.

Он также добавил, что раскрытие преступления уже взято на контроль руководством УМВД по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение "Почты России"

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Теги: Почта России, налетчики, Екатеринбург



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