В Минтрансе считают, что цены на авиабилеты не вырастут из-за переноса систем бронирования

В Министерстве транспорта России не считают, что перенос серверов систем бронирования авиабилетов на территорию РФ отразиться на ценах на эти самые билеты.

Напомним, ранее правительство обязало системы бронирования, работающие в России, перенести сервера и базы данных в РФ до конца октября 2021 года. Некоторые эксперты выразили опасение на счет роста цен, мол, затраты операторы переложат на перевозчиков а те, в свою очередь, - на пассажиров.

"Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история", - цитирует РИА Новости главу Минтранса Евгения Дитриха РИА Новости.

"У нас на самом деле, как мы с вами знаем, все может повлиять на все вокруг и, в том числе, на стоимость авиабилетов. Требования к инверторным системам и в целом к системам бронирования, они были обсуждены и с нашими авиакомпаниями, и с зарубежными разработчиками таких систем, с российскими разработчиками таких систем, и был найден консенсус, который в этом документе, в утверждённом правительством, сейчас и отражён. Этот документ показывает, в каком направлении мы будем двигаться и какими будут эти системы к 2021 году, когда они должны переехать в Россию", - отметил министр.