Скончался пострадавший от взрыва рабочий "Пермского порохового завода"

27 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Пермский пороховой завод (2016) | Фото: fedpress.ru

Скончался пострадавший от взрыва рабочий "Пермского порохового завода"

Умер один из пострадавших от взрыва на "Пермском пороховом заводе", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в результате "хлопка" пострадали пять человек. Двое из них после госпитализации находились в тяжёлом состоянии из-за сильных ожогов. Потерпевшие должны получить страховые выплаты. Они положены в том случае, если событие будет признано страховым случаем, сообщил ранее президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс. Завод был застрахован в компании "АльфаСтрахование", страховщик подтвердил наличие договора.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края Накануне.RU сообщили, что один пострадавший умер, ещё трое переведены на амбулаторное лечение. Состояние пятого пострадавшего не уточняется.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Скончался пострадавший от взрыва рабочий "Пермского порохового завода"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пермский пороховой завод, пострадавший, смерть, амбулаторное лечение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.06.2020 15:01 Мск Пермский пороховой завод заплатит матери погибшего рабочего компенсацию за смерть сына
Ранее 22.08.2019 16:05 Мск Один пострадавший при взрыве на Пермском пороховом заводе остается в больнице
Ранее 06.08.2019 10:34 Мск Семья погибшего рабочего Пермского порохового завода получит компенсацию

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.08.2019 08:55 Мск Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим при ЧП на Пермском пороховом заводе
Ранее 01.08.2019 08:07 Мск Двое из пяти пострадавших при хлопке на Пермском пороховом заводе – в тяжёлом состоянии
Ранее 01.08.2019 00:05 Мск По факту взрыва на пороховом заводе в Перми завели уголовное дело
Ранее 31.07.2019 16:37 Мск На Пермском пороховом заводе произошел хлопок. Есть пострадавшие

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети