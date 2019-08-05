Скончался пострадавший от взрыва рабочий "Пермского порохового завода"

Умер один из пострадавших от взрыва на "Пермском пороховом заводе", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в результате "хлопка" пострадали пять человек. Двое из них после госпитализации находились в тяжёлом состоянии из-за сильных ожогов. Потерпевшие должны получить страховые выплаты. Они положены в том случае, если событие будет признано страховым случаем, сообщил ранее президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс. Завод был застрахован в компании "АльфаСтрахование", страховщик подтвердил наличие договора.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края Накануне.RU сообщили, что один пострадавший умер, ещё трое переведены на амбулаторное лечение. Состояние пятого пострадавшего не уточняется.