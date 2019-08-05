Абэ решил встретиться с Путиным после поездки Медведева на Курилы

Владимиру Путину и Синдзо Абэ стоит встретиться в России в сентябре. Об этом заявил представитель премьер-министра Японии.

По его словам, воссийскому и японскому лидерам нужно напрямую обсудить возникшие между двумя странами "проблемы". Какой вопрос требует обсуждения, не уточняется.

Как отмечает Regnum, заявление последовало за визитом главы российского правительства Дмитрия Медведева на Курильские острова. В МИД Японии поездку российского премьер-министра назвали "чрезвычайно прискорбным" событием.

Кроме того, Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что Япония собирает информацию о планируемых с пятого по десятое августа маневрах.

Как сообщалось ранее, Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента. По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказала японский премьер.

Абэ пояснил, что позиция Токио заключается в том, чтобы "определить принадлежность четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор. По данным СМИ, японский премьер Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. В Москве подчеркивали, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.