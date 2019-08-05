Абэ решил встретиться с Путиным после поездки Медведева на Курилы

27 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Владимир Путин Синдзо Абэ (2017) | Фото: пресс-служба президента России

Абэ решил встретиться с Путиным после поездки Медведева на Курилы

Владимиру Путину и Синдзо Абэ стоит встретиться в России в сентябре. Об этом заявил представитель премьер-министра Японии.

По его словам, воссийскому и японскому лидерам нужно напрямую обсудить возникшие между двумя странами "проблемы". Какой вопрос требует обсуждения, не уточняется.

Как отмечает Regnum, заявление последовало за визитом главы российского правительства Дмитрия Медведева на Курильские острова. В МИД Японии поездку российского премьер-министра назвали "чрезвычайно прискорбным" событием.

Кроме того, Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что Япония собирает информацию о планируемых с пятого по десятое августа маневрах.

Как сообщалось ранее, Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента. По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказала японский премьер.

Абэ пояснил, что позиция Токио заключается в том, чтобы "определить принадлежность четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор. По данным СМИ, японский премьер Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. В Москве подчеркивали, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Абэ решил встретиться с Путиным после поездки Медведева на Курилы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: синдзо абэ, владимир путин, курилы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.12.2019 19:08 Мск В Токио на митинге потребовали от России вернуть Курилы
Ранее 05.09.2019 09:30 Мск Токио готовит "надлежащий ответ" на открытие рыбоперерабатывающего завода на Шикотане
Ранее 04.09.2019 09:32 Мск Абэ на встрече с Путиным хочет вывести переговоры по мирному договору на "новый уровень"
Ранее 09.08.2019 10:15 Мск Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свою территорию

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.07.2019 20:46 Мск Премьер Японии Абэ Синдзо планирует заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Ранее 31.05.2019 08:21 Мск Россия предложила Японии перейти к безвизовому режиму между странами
Ранее 20.05.2019 12:31 Мск Японский депутат, порассуждавший о войне с Россией, отказался покидать парламент
Ранее 14.05.2019 08:11 Мск Японский депутат покинул партию после слов о "войне" за Курилы
Ранее 10.05.2019 14:56 Мск Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на сложности в обсуждении мирного договора с Японией
Ранее 24.02.2019 09:04 Мск Лавров: Условий для решения проблемы мирного договора с Японией пока нет
Ранее 14.02.2019 11:58 Мск Социологи выясняют отношение жителей Курил к претензиям Японии на острова
Ранее 14.02.2019 08:30 Мск Абэ намерен пересмотреть стратегию переговоров с Россией, - СМИ
Ранее 12.02.2019 08:02 Мск МИД Японии: Мирный договор с Россией включает пункт о военных компенсациях
Ранее 28.01.2019 14:25 Мск Абэ заявил о намерении ускорить переговоры с Россией о заключении мирного договора
Ранее 28.01.2019 02:20 Мск Кремль: Санкции мешают заключению мирного договора с Японией
Ранее 23.01.2019 01:42 Мск Абэ: Новый раунд консультаций глав МИД РФ и Японии по мирному договору состоится в феврале
Ранее 22.01.2019 20:39 Мск "Впереди длительная кропотливая работа". Путин и Абэ намерены ускорить взаимовыгодные пути к заключению мирного договора
Ранее 22.01.2019 16:11 Мск "Я очень рад тебя видеть": Путин и Абэ начали обсуждение по мирному договору
Ранее 20.01.2019 23:59 Мск СМИ: Абэ готов на мирный договор при гарантии передачи части Курил
Ранее 20.01.2019 20:01 Мск "Партия Дела": Сдачу Курил могут замаскировать - надо продолжать борьбу!

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети