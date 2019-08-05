Поклонская показала фотографии из путешествия в ОАЭ с "симпатичной подругой"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская (39) поделилась в соцсетях фотографиями из личного архива: снова ставшая блондинкой экс-прокурор Крыма отправилась отдыхать в Объединенные арабские эмираты. Здесь она посетила мечеть, покаталась на верблюдах в пустыне и занялась шопингом, примерив в магазине традиционные арабские наряды. "Симпатичная подруга в пустыне попалась, но молчаливая", - подписала Поклонская фотку с манекеном.

Многие подписчики страниц Натальи отметили, что в последнее время она стала гораздо мягче и женственнее, появляются посты с фотосессиями, а не только с политическими заявлениями и комментариями.