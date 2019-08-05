27 Августа 2020
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Общество В России За рубежом
Наталья Поклонская (2019) | Фото:vk.com/poklonskaya_nv

Поклонская показала фотографии из путешествия в ОАЭ с "симпатичной подругой"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская (39) поделилась в соцсетях фотографиями из личного архива: снова ставшая блондинкой экс-прокурор Крыма отправилась отдыхать в Объединенные арабские эмираты. Здесь она посетила мечеть, покаталась на верблюдах в пустыне и занялась шопингом, примерив в магазине традиционные арабские наряды. "Симпатичная подруга в пустыне попалась, но молчаливая", - подписала Поклонская фотку с манекеном.

Многие подписчики страниц Натальи отметили, что в последнее время она стала гораздо мягче и женственнее, появляются посты с фотосессиями, а не только с политическими заявлениями и комментариями.

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ÐÐ°Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÑ ÐŸÐ¾ÐºÐ»Ð¾Ð½ÑÐºÐ°Ñ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:vk.com/poklonskaya_nv

ÐÐ°Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÑ ÐŸÐ¾ÐºÐ»Ð¾Ð½ÑÐºÐ°Ñ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:vk.com/poklonskaya_nv

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Поклонская показала фотографии из путешествия в ОАЭ с "симпатичной подругой"

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Теги: наталья поклонская, оаэ, отпуск, путешествие



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