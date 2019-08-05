27 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Леонид Куравлев, Жорж Милославский (2018) | Фото: coub.com

В Екатеринбурге осуждена банда телефонных мошенников: одной из жертв стал 101-летний пенсионер

В Екатеринбурге осуждена банда телефонных мошенников. Всех отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, действовали преступники по следующей схеме: обзванивали стационарные домашние телефоны пожилых жителей уральской столицы, после чего один из злоумышленников представлялся полицейским и сообщал пенсионерам, что их близким родственником якобы совершено ДТП либо преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Затем мошенник изменял голос и разговор продолжался от имени родственника жертвы, который подтверждал факт правонарушения.

Затем лжеполицейский сообщал потерпевшему, что проблему можно решить за определенную сумму, после чего домой к жертве направлялся так называемый "помощник сотрудника", который лично получал деньги.

Как отметили в прокуратуре, мошенники не обращали внимания ни на возраст, ни на материальное положение жертв: однажды они поживились 35 тыс. руб., которые им передал 101-летний пенсионер, поверивший в беду своего родственника.

В разных случаях злоумышленники забирали от 2,5 тыс. до 300 тыс. руб., а всего мошенническим способом от девяти потерпевших они получили свыше 747 тыс. руб.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил преступникам от 1,5 до 5 лет колонии общего режима, а один из них получил 4 года "строгача", поскольку ранее уже был судим. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших.

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В Екатеринбурге осуждена банда телефонных мошенников: одной из жертв стал 101-летний пенсионер

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Теги: мошенники, суд, Екатеринбург



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