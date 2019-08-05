Для прокуратуры Пермского края могут построить новое здание

Для прокуратуры Пермского края могут построить новое здание. Об этом, со ссылкой на источники в краевом правительстве, мэрии Перми и других ведомствах сообщают СМИ.

Площадкой для строительства может стать квартал в Перми рядом с СИЗО, ограниченный улицами Достоевского, Екатерининской и Клименко.

Сейчас надзорное ведомство расположено в шестиэтажном здании по ул. Луначарского, 60, построенном в 1967 году. Согласно данным Росреестра, площадь здания составляет 2,7 тыс. кв. м.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в новое здание может переехать и краевое ГУ МВД. Предположительно, площадь здания составит 20 тыс. кв. м.Источником финансирования строительства станет федеральный бюджет. Участок под здание предоставят безвозмездно - ранее он был выкуплен краевыми властями у РЖД.

Отметим, что сейчас главное управление полиции располагается в восьмиэтажном доме в центре Перми по адресу Комсомольский проспект, 74. Дом построен в стиле "сталинский ампир" и является объектом культурного наследия регионального значения. Неофициально здание называют "башней смерти".