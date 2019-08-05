27 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

Дольщики двух проблемных домов в Челябинске могут получить квартиры в августе-сентябре

Фонд "Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки" (ЮУ КЖСИ) профинансировал завершение работ на двух проблемных объектах долевого строительства в Челябинске. Общие вложения на достройку домов в жилом комплексе "Бриз" и на улице Работниц составили почти 8,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУ КЖСИ.

"Вводы в эксплуатацию двух объектов запланированы на август и сентябрь 2019 года, соответственно. Фонд производит оплату только после подтверждения и контроля качества выполненных работ. В июле сумма компенсации на завершение строительства ЖК "Бриз" и ЖД "На Работниц" составила 8 420 608, 60 рублей", - уточнили в пресс-службе.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Всего суммы компенсаций на застройку этих двух проблемных объектов в Калининском районе Челябинска между фондом КЖСИ и застройщиками – ООО "Стройдом" и ООО "Стройинвест" приблизились к 30 и 20 млн руб. соответственно. Дольщики не раз выходили в одиночные пикеты к администрации губернатора Алексея Текслера, требуя помощи в постройке домов, участвовали в митингах протеста и т.д. Врио губернатора Текслер ранее заявлял, что намерен активно привлекать к решению вопроса по проблемным стройкам федеральные структуры, например, "ДОМ.РФ", в настоящее время пакет документов находится в Москве на согласовании.

(2019)|Фото: Накануне.RU

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Дольщики двух проблемных домов в Челябинске могут получить квартиры в августе-сентябре

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Теги: Алексей Текслер, ЮУ КЖСИ, дольщики



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