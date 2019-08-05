27 Августа 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2016) | Фото: bigmir.net

После убийств в Техасе и Огайо Трамп решил положить конец массовым расстрелам в США

Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.

В выходные в штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы. Погибли 29 человек.

3 августа в техасском городе Эль-Пасо преступник вошел в торговый центр, начал стрелять по посетителям. Были убиты 20 человек.

После убийств в соцсетях распространили манифест, якобы написанный стрелком. Автор документа выступает против мигрантов и говорит о симпатии к стрелку из Новой Зеландии, убившему 51 человека в марте этого года.

Днем позже в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.

Президент США, комментируя эти трагедии, заявил, что стрелков нельзя считать нормальными людьми, пишет Regnum.

Трамп подчеркнул, что в его стране такого быть не должно, и массовые бойни, которые происходят в США регулярно, нужно остановить.

Напомним, в Техасе в 2017 году также произошла бойня. Злоумышленник открыл огонь из автоматической винтовки Ruger AR возле баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс. Затем он вошел в церковь, где шла служба, и открыл беспорядочную стрельбу. Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Впоследствии стрелка обнаружили мертвым в машине.

В том же году произошел массовый расстрел людей в Лас-Вегасе. Хиллари Клинтон возложила вину за трагедию на президента США Дональда Трампа, который перед выборами отстаивал право американцев на ношение оружия.

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После убийств в Техасе и Огайо Трамп решил положить конец массовым расстрелам в США

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Теги: дональд трамп, техас, огайо, массовые расстрелы



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