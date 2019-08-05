В Екатеринбурге школьник разбился насмерть, упав с заброшенного здания

В Екатеринбурге Следственный комитет выясняет все обстоятельства смерти 15-летнего подростка.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в минувшую субботу: с крыши одноэтажной заброшенной постройки по улице Московской упал 15-летний школьник. Юноша скончался еще до приезда "скорой помощи".

Предварительно установлено, что парень гулял в районе заброшенного здания в компании двоих сверстников. Затем он один решил залезть на крышу дома, а остальные остались снаружи. В это время и произошел инцидент.

Сейчас тело школьника направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. Опрошены двое друзей и мать погибшего. Следователи намерены дать ситуации всестороннюю правовую оценку.