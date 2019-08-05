Россияне рассказали, сколько готовы тратить на еду во время путешествий

Путешествующие россияне готовы тратить деньги на знакомство с гастрономией той местности, которую они выбирают для поездки. Примерно 42% респондентов, опрошенных сервисом Momondo, учитывают особенности местной кухни в числе прочих критериев во время выбора маршрута путешествия, а для 16% опрошенных это один из главных факторов при принятии решения.

Половина опрошенных (52%) отмечают, что траты на еду в поездке смущают их меньше, чем на родине. Четверть россиян готовы тратить от 500 до 1 000 руб. на человека в день, еще 32% - от 1 000 до 2 000 руб. 18% не против платить от 2 000 до 4 000 руб., а траты больше 4 000 руб. не пугают каждого двадцатого респондента.

Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день, передает РИА Новости.