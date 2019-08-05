Десятки дач ушли под воду на островах под Хабаровском

На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за паводка затопило десятки дач.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, уровень воды в реке Амур к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра.

На островных территориях организована работа спасателей и специализированной пожарно-спасательной части.

Согласно прогнозу, в зону возможного воздействия паводка могут попасть 229 домов и около 4 тысяч приусадебных участков, дач, огородов в 34 населенных пунктах.

Между тем, в Хабаровске срочно производится отсыпка защитной дамбы, которая позволит защитить город от 10-метровой волны паводка.

Как передает Regnum, принято решение перенести причалы для теплоходов.

Ранее село Удское - старейшее русское поселение в Хабаровском крае – частично ушло под воду в результате сильнейшего разлива реки Уда. Жители села сообщают, что такого сильного наводнения не припомнят за всю историю.

Напомним, в регионах Сибири и на Дальнем Востоке складывается критическая паводковая ситуация. На данный момент особенно тяжелая ситуация в Амурской области. Размер ущерба уже превысил 500 млн рублей.

Руководство региона предлагает ввести режим ЧС федерального уровня из-за наводнения.

1 августа в Еврейской автономной области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в районы завозят материалы для отсыпки дамб, лекарства и продукты.