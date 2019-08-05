Тоболяки пожаловались на нашествие летучих мышей

Жители Тобольска в социальных сетях сообщили о нашествии летучих мышей, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации подписчиков паблика "Типичный Тобольск", с непрошенными ночными гостями столкнулись жители нескольких микрорайонов, подгорной части города, в частности окрестностей ДОЗа в Южном микрорайоне и девятого микрорайона. От вторжения крылатых созданий жители города защищаются с помощью москитных сеток.

Стоит отметить, что активность летучих мышей для этого времени года вполне естественна. По словам специалистов, в России летучие мыши-вампиры не водятся и кусаться мыши могут только когда чувствуют угрозу со стороны человека. Кроме того, эти животные могут быть переносчиками различных заболеваний, потому не следует пытаться их гладить или ловить голыми руками.

В случае укуса медики советуют промыть рану с хозяйственным мылом и обработать сильнодействующим антисептиком. После чего на поврежденный участок кожи нужно нанести кремообразное средство с антибиотиком и наложить стерильную повязку. Пострадавшему следует срочно обратиться за помощью в медицинское учреждение и, по возможности, передать на исследование, атаковавшее человека животное.