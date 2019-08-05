27 Августа 2020
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летучая мышь, окно (2019) | Фото: vk.com/typical_tobolsk?from=quick_search

Тоболяки пожаловались на нашествие летучих мышей

Жители Тобольска в социальных сетях сообщили о нашествии летучих мышей, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации подписчиков паблика "Типичный Тобольск", с непрошенными ночными гостями столкнулись жители нескольких микрорайонов, подгорной части города, в частности окрестностей ДОЗа в Южном микрорайоне и девятого микрорайона. От вторжения крылатых созданий жители города защищаются с помощью москитных сеток.

Стоит отметить, что активность летучих мышей для этого времени года вполне естественна. По словам специалистов, в России летучие мыши-вампиры не водятся и кусаться мыши могут только когда чувствуют угрозу со стороны человека. Кроме того, эти животные могут быть переносчиками различных заболеваний, потому не следует пытаться их гладить или ловить голыми руками.

летучая мышь, окно(2019)|Фото: vk.com/typical_tobolsk?from=quick_search

В случае укуса медики советуют промыть рану с хозяйственным мылом и обработать сильнодействующим антисептиком. После чего на поврежденный участок кожи нужно нанести кремообразное средство с антибиотиком и наложить стерильную повязку. Пострадавшему следует срочно обратиться за помощью в медицинское учреждение и, по возможности, передать на исследование, атаковавшее человека животное.

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Тоболяки пожаловались на нашествие летучих мышей

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Теги: летучая мышь, окно, укус



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