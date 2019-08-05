Самолеты Минобороны провели разведку пожароопасных территорий Сибири и Дальнего Востока

Самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота провели разведку пожароопасных районов республики Саха (Якутия) (северные районы), Хабаровского края и Забайкалья.

"В воздухе экипажи провели около 10 часов, пролетев более 7 тысяч километров. В ходе полета была осуществлена аэрофотосъемка пожароопасных районов. Полученные в ходе полетов данные переданы в оперативный штаб развернутой в Красноярске авиационной группировки Минобороны России", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России.

Напомним, с 1 августа в регионе работает группировка Минобороны России из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов ВКС России. За четыре дня им удалось затушить лесные пожары на площади 753 тыс. га. За это время Ил-76 совершили 94 вылета, вертолеты Ми-8 – 153 вылета. На охваченные огнем лесные массивы с воздуха сброшено около 6000 тонн воды.