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Общество Свердловская область
351-летие Камышлова UralTerraJazz (2019) | Фото: Накануне.RU

Джаз, дождь, земляника: Камышлов отметил 351-летие

Плохая погода не помешала любителям джаза посетить состоявшийся 3 августа в Камышлове VII фестиваль "UralTerraJazz". В день своего 351-летия старинный уральский город получил от заксобрания региона деньги на развитие центральной площади, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Празднование Дня Камышлова началось в полдень 3 августа, когда на главной площади, несмотря на ветер и то начинавшийся, то прекращавшийся дождь, стартовал фестиваль "Земляничный десерт" – представители различных профессий демонстрировали кулинарные способности, готовя торты. После торжественного шествия состоялось награждение победителей. Там же председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина, поздравляя камышловцев с праздником, объявила, что город получит 200 тыс. руб. на ремонт центральной площади.

Доброй традицией стало проведение в день города фестиваля скульптур из песка – работы традиционно были представлены во дворе местной школы искусств. В этом году темой стало 140-летие Павла Бажова. Бабушкина наградила авторов лучших работ, которых выбрало специальное жюри, а также вручила от имени заксобрания спецприз автору скульптуры "Павел Бажов".

351-летие Камышлова(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова Kamyshlov-art-Sand(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова Kamyshlov-art-Sand(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова Kamyshlov-art-Sand(2019)|Фото: Накануне.RU

Позже состоялось открытие фестиваля "UralTerraJazz". В разговоре с Накануне.RU президент фестиваля Людмила Бабушкина отметила, что занимать такую должность не трудно, а также рассказала о том, как родилась концепция джазового пиршества.

"Однажды мы были здесь на дне города вместе с Даниилом Крамером. Он решил наложить джазовую музыку на природу и архитектуру Камышлова. Сначала городу не было понятно, почему именно джаз в Камышлове. Первый год приходилось думать, как сделать всё так, чтобы было интересно, а сегодня всё отработано, мы только ставим реперные точки. Быть президентом фестиваля не сложно – это приятная миссия на приятном мероприятии", - сказала она.

351-летие Камышлова Людмила Бабушкина(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова Kickin` jass Orchestra(2019)|Фото: Накануне.RU

Худрук фестиваля, пианист, народный артист России Даниил Крамер, рассказывая об особой гостье фестиваля, рижской певице Эвилене Протектор, отметил, что "музыка должна объединять людей, разъединённых политиками".

"В 1991 г. очень резко были разорваны наши культурные связи с Прибалтикой. Как музыканта, меня мало волнуют политические вкусы наших руководителей. Музыканты созданы для объединения разъединённого другими. Замечательные музыканты из тех мест, с которыми у нас разорваны связи, должны выступать в России и делать то, на что не способны политики, – объединять", - рассказал Накануне.RU Крамер.

351-летие Камышлова Эвилена Протектор Даниил Крамер(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова UralTerraJazz(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова UralTerraJazz(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова UralTerraJazz(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова UralTerraJazz(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова UralTerraJazz(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова UralTerraJazz(2019)|Фото: Накануне.RU

351-летие Камышлова UralTerraJazz(2019)|Фото: Накануне.RU

Добавим, ранее его позиция относительно цены входного билета на "UralTerraJazz" – 100 руб. – была жёсткой: в 2017 г. музыкант в беседе с журналистом агентства заявил, что плата должна быть выше, поскольку "речь идёт об уважении к музыкантам и ценности их работы". Обсуждая это с Накануне.RU в 351 день рождения Камышлова, Крамер отметил, что "сейчас всё измеряют деньгами", однако при обсуждении цены входного билета "нужно соблюсти баланс".

"Большая часть людей ориентируется на цену как показатель статуса. Важно найти компромисс между демократичностью и статусностью. Мы живём в век монетаризма, когда статус артиста определяется гонораром. Я на своих концертах ориентируюсь на возможности слушателей. С другой стороны, и я, и музыканты, которых я привожу, не можем играть бесплатно – мы хотим кушать и одеваться. Но я не считаю достойным покупать "Бентли" за счёт тех, кто приходит меня слушать. Важен компромисс между достойными гонораром и ценой входного билета, а также демократичностью", - сказал пианист.

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Джаз, дождь, земляника: Камышлов отметил 351-летие

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Теги: 351-летие Камышлова, земляничный джем, земляничный десерт, uralterrajazz, kamyshlov-art-sand, Людмила Бабушкина, Даниил Крамер, Эвилена Протектор, джаз



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