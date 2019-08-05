27 Августа 2020
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Общество За рубежом
Хитроу Аэрофлот (2019) | Фото:Википедия

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов в лондонский Хитроу – из-за забастовки

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов в лондонский аэропорт Хитроу 5 и 6 августа из-за забастовки сотрудников одной из крупнейших воздушных гаваней Европы.

В сообщении российского перевозчика указывается: "В связи с информацией, полученной от аэропортовых властей Хитроу об отмене 05.08.2019 забастовки персонала, а также в связи с запланированной на 6 августа забастовкой Аэрофлот напоминает об изменении в расписании". Так, пассажиры рейсов SU2582/SU2583 будут перевезены из другого лондонского аэропорта – Гатвик. Изменится и время вылета и прилета.

"Пассажирам следует помнить, что в связи с забастовкой 6 августа ожидается значительное скопление пассажиров на пунктах контроля службы безопасности в зоне вылета аэропорта Хитроу. Время прохождения предполетного досмотра может быть существенно увеличено. Аэрофлот просит пассажиров, вылетающих из Лондона 6 августа, прибывать на регистрацию заблаговременно – не менее чем за четыре часа до вылета", - добавляют в пресс-службе перевозчика

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"Аэрофлот" отменил несколько рейсов в лондонский Хитроу – из-за забастовки

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Теги: аэрофлот, отмена рейса, хитроу, лондон, забастовка



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