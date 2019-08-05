В Росгвардии назвали провокацией заявления про вычисление сотрудников ведомства и угрозы убийством

В Росгвардии заявили, что заявления о намерении вычислять личности сотрудников ведомства и угрожать их семьям - это настоящая провокация.

Напомним, ранее мужчина под ником "Макс Стеклов" в одной из соцсетей опубликовал пост с заявлением, в котором усматриваются признаки призывов к незаконным действиям, а именно "противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов", а точнее к убийству детей и отправке их родителям дисков "со снафф-видео" (видеозаписями реальных убийств, - прим.).

Как заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, ситуация станет уроком для остальных провокаторов, которые должны понимать, что ответят по закону за аналогичные высказывания в Сети.

Как пишет ПолитЭксперт со ссылкой на РИА Новости, Грибакин напомнил, что любые опубликованные в интернете слова равны тому, что сказано вслух. Представитель Росгвардии добавил, что связи с этим любые неуместные шутки следует немедленно пресекать.

Напомним, личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом, уже установлена: "Макс Стеклов" оказался Владиславом Синицей. Ему предъявлено обвинение, а в доме блогера проведен обыск.