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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Арестован организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, сообщает ТАСС.

По данным источника в силовых структурах, это бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров, который освободился из колонии в 2019 году.

Жаров был задержан, когда пришел за своей долей в 19 млн рублей, которые хранились в банковской ячейке.

Напомним, ранее уже сообщалось, что сотрудники ФСБ "добычу" в размере 136 миллионов рублей поровну делить не стали. Боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, что получил за участие в налете 4 миллиона рублей.

По данным СМИ, 136,5 млн рублей были похищены сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина.

Жаров, по данным источника, был приговорен к восьми годам колонии строгого режима в мае 2016 года, также за разбой. Позже в ходе апелляции ему сократили срок.

Кроме того, стало известно о еще одном фигуранте громкого дела: Борис Караматов скрылся от следствия и объявлен в розыск.

Дмитрий Чувилин, давший показания на Караматова, проходит по делу как свидетель. Все трое являются гражданскими лицами, сообщил источник.

Ранее СМИ сообщили о схеме "крышевания" банков сотрудниками ФСБ. Журналисты опираются на данные пострадавших банкиров и утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

Ранее четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания. Они были задержаны в Москве по подозрению в разбое и похищении.

СМИ писали, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.

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Арестован организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

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Теги: фсб, разбой, банк



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