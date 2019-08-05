СМИ выяснили, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей

Около 12% работающих россиян получают зарплату больше 75 тыс. руб. в месяц. В числе отраслей, с наиболее высоким процентом работников с высокой зарплатой - добыча полезных ископаемых, рыболовство и рыбоводство и финансы.

По данным исследования "РИА Новости", в большинстве случаев заработок выше 75 тыс. руб. говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения.

Самые низкие зарплаты - на уровне 15 тыс. руб. - зафиксированы в легкой промышленности, образовании, сельском хозяйстве и туризме. Авторы исследования связывают это с большим количеством низкоквалифицированных кадров.

Напомним, по данным того же исследования, за последние 20 лет средняя заработная плата россиян увеличилась в 20 раз.