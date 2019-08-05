27 Августа 2020
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Общество
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

СМИ выяснили, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей

Около 12% работающих россиян получают зарплату больше 75 тыс. руб. в месяц. В числе отраслей, с наиболее высоким процентом работников с высокой зарплатой - добыча полезных ископаемых, рыболовство и рыбоводство и финансы.
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По данным исследования "РИА Новости", в большинстве случаев заработок выше 75 тыс. руб. говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения.

Самые низкие зарплаты - на уровне 15 тыс. руб. - зафиксированы в легкой промышленности, образовании, сельском хозяйстве и туризме. Авторы исследования связывают это с большим количеством низкоквалифицированных кадров.

Напомним, по данным того же исследования, за последние 20 лет средняя заработная плата россиян увеличилась в 20 раз.

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СМИ выяснили, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей

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Теги: РИА Новости, зарплата



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