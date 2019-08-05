Рейс "Azur air" Сургут – Анталья задержан на семь часов из-за недопуска пилота

В Сургуте на несколько часов задерживается вылет самолёта "Azur air" в Анталью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно онлайн-табло аэрогавани, борт должен был улететь ещё в 5.40, однако задерживается до 12.30. Причиной стало то, что командир экипажа не прошёл предполётную медкомиссию, сообщает ТАСС. В городе ждут резервный борт, который увезёт пассажиров в Турцию.

Как сообщало Накануне.RU, ранее аналогичная ситуация произошла с экипажем "Победы", который должен был увезти пассажиров из Сургута в Махачкалу. Тогда предполётную медкомиссию не прошли оба пилота – в их крови нашли алкоголь. После того, как они "отдохнули", показатели изменились в большую сторону. В итоге пассажиров из Сургута в Махачкалу повез только прилетевший из Москвы "уставший" экипаж.