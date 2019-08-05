"Как внук Джека Потрошителя". В Кургане допросили обвиняемого по делу об убийстве у Play Cafe

В Курганском городском суде начался допрос Дмитрия Ерохина, обвиняемого сразу по нескольким уголовным статьям, среди которых причинение вреда здоровью, хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, кража, передает корреспондент Накануне.RU.

Судебное заседание началось с устного заявления Дмитрия Ерохина, который попросил судью удалить из зала журналистов. По его мнению, представители прессы необъективно освещают ход судебного процесса. "Они меня тут выставляют, словно я внук Джека Потрошителя. Что я этого бедного Игоря зарезал", - заявил Ерохин.

Суд не удовлетворил ходатайство обвиняемого и его адвоката, оставив журналистов в зале.

Адвокат Ерохина передал судье два CD-диска, на которых - видеозаписи конфликта между Ерохиным и погибшим впоследствии Игорем Леоновым. Диск включили, однако Ерохин отметил, что ему на экране ничего не видно.

"Дают лицом к лицу сопернику, а не со спины", - выкрикнул Ерохин.

Тем самым он хотел сказать, что якобы изначально конфликт спровоцировал именно Леонов.

"Я приехал в Play Cafe на деловую встречу с последующим употреблением спиртного. Моя знакомая девушка мне написала, чтобы я вышел из заведения на улицу. Мы постояли, покурили, потом я ушел на полторы минуты. Вернувшись обратно, я увидел, как двухметрового роста молодой человек обнимает мою девушку. Я ударил Леонова в челюсть, он отшатнулся, потом прибежали сотрудники полиции. После нас разняли и я поднялся в кафе. Потом она опять мне прислала сообщение, чтобы я опять вышел на улицу. Моя девушка с подругой уже стояли чуть дальше от заведения. Я подошел, Настя вышла на улицу из машины.

И спросил - это кто такой был (про Леонова - прим.)? Она мне ответила, что он стихи читал, замуж звал. Я потом опять поднялся в кафе, где увидел, как из туалета вышел Леонов. Он толкнул меня плечом, мы вышли на крыльцо. Я его спросил, на ком он тут хотел жениться. Потом меня ударили и начали бить. Я достал нож из кармана, нажал на кнопку и махнул им. У меня рука была порезана. Я не думал, что я ему в ногу попал, я понятия не имел, куда я бил. Я защищал свою жизнь. Когда встал, у меня рукоятка от ножа только в руке была. Меня потом в ультимативной форме попросили принести пистолет, я его принес из машины. Мне сказали его принести, я не могу вам сказать, кто попросил. Потом я передал пистолет и ушел, услышал два выстрела. Зашел после этого в бар, пистолет я не забирал. Потом я выпил водки, меня погрузили на заднее сиденье машины и увезли домой", - рассказал Дмитрий Ерохин.

Брат погибшего Игоря Леонова спросил Ерохина, откуда у него был нож. Ерохин отметил, что у него был небольшого размера нож, который у него был все время - и на улице, и в кафе.

"Тем не менее, таким ножом ты умудрился моего брата убить", - отметил брат Леонова.

Напомним, Ерохина заключили под стражу в конце октября прошлого года. Следствие считает, что именно он расправился с курганцем Игорем Леоновым возле скандально известного ночного клуба Play Cafe. Ранее в разговоре с корреспондентом Накануне.RU Дмитрий Ерохин рассказал свою версию событий той ночи 9 июля этого года - он отметил, что лишь пытался защитить себя и свою девушку.

По версии следствия, пьяный Ерохин подрался с Леоновым, нанеся последнему удар ножом в ногу. Истекающий кровью Леонов побежал в сторону двора за домом №128 на улице Советской. Ерохин якобы догнал его и добил из пистолета ограниченного поражения. От потери крови Леонов умер возле газовой колонки, лежа на земле. Тем самым, Ерохин подтверждает, что нанес ранение Леонову, однако из пистолета в него не стрелял.

Как рассказала Накануне.RU мать погибшего молодого человека Нина Леонова, у Ерохина был умысел стрелять в ее сына.

"Были же показания женщины - жительницы того двора, где нашли тело моего сына. Она указала на то, что видела Ерохина, который проходил мимо нее. Потом он пошел к машине и что-то доставал из бардачка. Я считаю, что незачем ему было просить кого-то стрелять, он сам это сделал", - отметила женщина.