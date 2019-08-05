Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Это позволит россиянам гарантировать полную компенсацию в случае его утери. Программа в тестовом режиме начнет свою работу в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Белгородской и Омской областях, а также Забайкалье, Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях.

Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5-7 тыс. руб. в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150-200 руб. в месяц или 1800-2400 руб. в год, сообщил Накануне.RU президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Минимальный набор рисков - страхование исключительно от ЧС - и вовсе предположительно обойдется примерно в 300-350 руб. в год.

Впрочем, как сообщало Накануне.RU, жители пилотного Среднего Урала на сегодня застраховали лишь 3,7% жилья, Тюменской области – 3,6%. А к началу августа ни в одном из субъектов региональная программа не появилась.