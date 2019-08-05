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севастополь (2014) | Фото: Накануне.ru

Иск севастопольской "Родины" отложили, требуется "оценка корректности подписей"

В судебном заседании по иску севастопольского регионального отделения партии "Родина" к городской избирательной комиссии принято решение отложить заседание до 6 августа. Суд затребовал изучение корректности представленных и ранее отклоненных Севизбиркомом подписей, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как уточняют севастопольские СМИ, часть подписных листов функционеры Севгоризбиркома ранее забраковали якобы из-за отсутствия дат рождения самих сборщиков подписей. В остальном к бумагам и самим "автографам" севастопольцев, готовых голосовать за "Родину", претензий вроде как не имелось. Насколько эта формальность является критической – вопрос открытый, в "Родине" просят суд обязать Севизбирком предоставить время для исправления ошибок и затем зарегистрировать партийный список кандидатов.

Очередное заседание суда в Севастополе пройдет 6 августа. Лидер севастопольской "Родины" Иван Комелов уже заявил, что в случае проигрыша намерен обратиться с соответствующим иском в Верховный суд России.

Одновременно 4 августа Севастопольский городской суд оставил без удовлетворения претензии местного отделения КПРФ к регистрации на выборах их соперников из "Коммунистов России". Севастопольские коммунисты из КПРФ указывали суду на существенный процент отбраковки собранных "Коммунистами России" подписей в свою поддержку, однако, суд не счел возможным учесть это обстоятельство и признал законным решение Севгоризбиркома о регистрации. К выборам 8 сентября таким образом оказались допущены сразу две "ветви" коммунистов – от партии Геннадия Зюганова и от партии Максима Сурайкина.

Ранее мы рассказывали, что в севастопольском горизбиркоме было решено не допустить до выборов в Законодательное собрание представителей пяти непарламентских партий, среди которых оказались "Родина", "Партия Дела", "Зеленые", "Великое Отечество" и "Партия ветеранов".

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Иск севастопольской "Родины" отложили, требуется "оценка корректности подписей"

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Теги: Иван Комелов, Родина, КПРФ, Коммунисты России, Севастопольская городская избирательная комиссия



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Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2019 10:47 Мск Без "Родины": в Севастополе суд принял решение в отказе партии от участия в выборах

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Ранее 02.08.2019 12:20 Мск Первый пошел! В Севастополе стартует неделя судебных разбирательств между партиями и горизбиркомом
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