В Нижнем Тагиле ребенок сбежал из детсада с помощью игрушки

В Нижнем Тагиле проводится проверка после ухода ребенка с особенностями развития из детского сада.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в дошкольном учреждении № 23. Вечером 2 августа малолетний воспитанник группы для детей с особенностями развития детского сада вышел за пределы дошкольного учреждения. Ребенок 2013 года рождения во время вечерней прогулки покинул детсад и с помощью машины-каталки направился в сторону проезжей части по улице Заря.

Воспитанника дошкольного учреждения обнаружили прохожие и передали воспитателю детсада. Отмечается, что заведующая детским садом не обратилась в правоохранительные органы, не сообщила о данном факте ни в полицию, ни в прокуратуру.