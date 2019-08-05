СМИ: зарплата россиян выросла в 20 раз

Средняя заработная плата жителей России за 20 лет увеличилась в 20 раз.

Это следует из исследования РИА "Новости". Так, за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тыс. руб.

Отмечается, что в России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей.

Одним из существенных факторов, определяющих уровень зарплаты, является профессия и отрасль, в которой работает тот, или иной человек, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

Примерно 40% россиян не хватает около 10 тыс. руб., а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тыс. руб. к получаемой зарплате.

Согласно результатам опроса, только 25% граждан хватает заработанных денег на месяц, 5% из них удается делать сбережения.

Напомним, по данным Росстата, реальные доходы россиян за первое полугодие 2019 г. снизились на 1,3%, что не дает повода говорить о росте благосостояния россиян. Вместе с тем увеличилась сумма, которую домохозяйства тратят на обслуживание кредитов, наблюдаемый рост потребкредитования в Правительстве считают опасным.

Увеличение доли "свободных денег" - результат экономии: россияне экономят на продуктах, дорожающих лекарствах.