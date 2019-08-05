В Британии испугались тихих российских подлодок

Британские военные опасаются, что новые "сверхтихие" российские подводные субмарины смогут проникнуть в территориальные воды Соединенного Королевства, оставаясь при этом невидимыми для военно-морских сил страны.

Как пишет издание The Telegraph, речь идет о подлодках проекта 636 "Варшавянка". В материале со ссылкой на источники в военных кругах говорится, что российские подлодки могут отслеживать британский флот в водах Северной Атлантики, в том числе подключаясь к подводным интернет-кабелям.

The Telegraph отмечает, что во избежание этого требуется увеличение финансирования ВМС Великобритании, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в России разработана и испытана активная зона ядерного реактора, способного работать в течение всего жизненного цикла атомной подводной лодки. Новая технология позволит избегать перезарядки ядерного топлива. Эта активная зона будет оптимизирована для подлодок четвёртого поколения.

Кроме того продолжается работа над циркониевыми активными зонами для уже эксплуатирующихся атомных ледоколов 14-10-3МП.

Напомним, Уральским турбинным заводом в ходе выставки "Иннопром - 2018" были представлены уникальные турбины низкого давления для атомных ледоколов.