Центробанк предложил переводить зарплаты по номеру телефона

В Банке России задумались о переводе зарплат жителей страны по номеру телефона.

Регулятор обсуждает с банковским сообществом внедрение процесса перечисления зарплат в Систему быстрых платежей.

Как предполагается, это позволит решить вопрос с "зарплатным рабством", когда работодатель выбирает финансовую организацию, не учитывая пожелания сотрудника.

Если зарплаты будут переводить по номеру телефона, работнику предложат привязать карту платежной системы "Мир" к своему мобильному номеру. При этом при переводе средств работодатель не будет знать, какой банк выбрал работник, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, крупные ритейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП).

Система заработала в России с 28 февраля. К подключению готовились 12 банков, но только четыре организации подтвердили запуск системы: Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, ВТБ. Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

Однако бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. Об этом говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В банках установленным коридором также недовольны. Такие тарифы собеседники издания считают ниже себестоимости, они отбивают интерес к дальнейшему развитию услуги быстрых платежей.