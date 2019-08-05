27 Августа 2020
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безработный, ищу работу, рынок труда (2015) | Фото: headline.kz

Госдума: миллионы россиян могут потерять работу

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 млн жителей страны.

Как сообщил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, исчезновение в РФ профессий, не требующих квалификации, например, продавцов, охранников и водителей, связано с наступлением промышленной революции, которая отмечается тем, что люди начинают относиться к работе не как к необходимости, а как к творчеству.

Как считает депутат, востребованными останутся профессии, которые подразумевают сопереживание и эмпатию. "Или, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина", - отметил Шеин.

Он подчеркнул, что люди, занятые в сфере услуг, будут уже не нужны. Уже сегодня в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, напомнил депутат, сообщает Lenta.ru.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что на российском рынке труда отмечается тренд на снижение безработицы. "Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остаётся достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой мы считаем по методологии международной, составил 4,8%, по году, если брать, в предыдущие годы, 2012—2015, этот показатель составлял 5,2—5,5%", — сказал глава министерства.

Как сообщалось, в 2018 году в России достигнуты самые низкие показатели безработицы, за 11 месяцев прошлого года ее общий уровень составил 4,8%. Об этом в ходе панельной дискуссии Гайдаровского форума-2019 заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Теги: работа, специальность, Госдума



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