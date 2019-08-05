27 Августа 2020
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Политика В России Крым
крепость Чембало, Балаклава, Севастополь, Крым (2016) | Фото: Накануне.RU

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Госсекретарь США Майк Помпео не уважает волеизъявление жителей Крыма быть в составе России.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написав сообщение на своей странице в Facebook.

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", — говорится в посте.

Так представитель дипломатического ведомства прокомментировала заявление Помпео о необходимости возвращения российского полуострова Украине.

В 2018 году Помпео сообщил, что США никогда не признают "аннексию" Крыма Россией и будут настаивать на территориальной целостности Украины. По его словам, Вашингтон отказывается признавать суверенитет Кремля над территорией, "захваченной силой в нарушение международного права". При этом госсекретарь призвал российские власти прекратить "оккупацию" полуострова.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в будущем Штаты могут признать Крым российским. "Посмотрим на действия России", - сказал он, отвечая на вопрос о признании полуострова и возможной отмене санкций.

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Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

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Теги: Крым, Украина, США



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