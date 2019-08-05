27 Августа 2020
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самолет Sukhoi Superjet 100 (2009) | Фото:wikipedia.org

В Минводах сел разгерметизировавшийся SSJ-100

Лайнер Sukhoi Superjet 100 произвел экстренную посадку в Минеральных Водах.

Самолет принадлежит авиакомпании "Азимут". Борт следовал из Элисты в Сочи. Командир экипажа сообщил диспетчерам о нештатной ситуации — разгерметизации салона. Было решено совершить экстренную посадку в Минводах. Разгерметизация произошла на высоте 900 метров.

Самолет перевозил 81 человека. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Lenta.ru.

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский узкофюзеляжный самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на 3 тыс. или 4 тыс. 600 км. Лайнер разработан компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии ряда иностранных партнеров. SSJ 100 - первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР.

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В Минводах сел разгерметизировавшийся SSJ-100

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Теги: SSJ-100, самолет, авиация



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