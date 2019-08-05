МИД РФ: Германия и США вмешиваются в дела России

Дипломатическое ведомство России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела Москвы.

Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ведомство направит официальные обращения к Вашингтону и Берлину. По словам представителя министерства, дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.

Как отметила представитель МИДа, американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые состоялись 3 августа в Москве.

Претензии к германской стороне Захарова связала с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста, сообщает Lenta.ru.

Напомним, по делу о массовых беспорядках уже прошли обыски. Ранее сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии. После массовых беспорядков на протестной акции 27 июля "оппозиционеры" начали усиленно распространять информацию о якобы незаконной деятельности правоохранителей по разгону митинга. При этом упуская тот факт, что выход на несанкционированное мероприятие является нарушением закона.

Добавим также, что около 400 человек были задержаны на несанкционированной акции в Москве 3 августа.