27 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Кизеле на пожаре погибли бабушка, дочка и внучка

В Кизеле возбуждено уголовное дело по факту смерти двух женщин и пятилетней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Тела погибших были обнаружены ночью 3 августа после тушения пожара в деревянном одноэтажном доме. Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Установлено, что погибла женщина 1958 года рождения, ее 36-летняя дочь и внучка. Дом женщины использовали как дачу. Следователи осмотрели место происшествия. Видимых следов того, что погибшие были убиты, не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила из-за острого отравления продуктами горения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В Кизеле на пожаре погибли бабушка, дочка и внучка

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Теги: уголовное дело, пожар, смерть, мать, дочь, внучка



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