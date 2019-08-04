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москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

В МОЭСК заявили об отсутствии сбоев в работе электрооборудования

Отключение электропитания в терминале D аэропорта "Шереметьево" не связано со сбоями в работе электрооборудования, находящемся в ведении МОЭСК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе одной из крупнейших распределительных электросетевых компаний России.

По информации организации, все оборудование МОЭСК, в том числе то, что снабжает электроэнергией столичный аэропорт, работало и работает в штатном режиме.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о частичном отключении электропитания в аэропорту, которое якобы произошло из-за короткого замыкания на подстанции МОЭСК. Из-за отсутствия электричества отключились рамки досмотра. Некоторое время в терминал не пропускали людей, сообщается, что очередь на входе составила около сотни человек.

Электропитание было восстановлено уже через 13 минут. К задержкам рейсов это не привело, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

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В МОЭСК заявили об отсутствии сбоев в работе электрооборудования

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Теги: Шереметьево, МОЭСК, электрооборудование, терминал



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Ранее 04.08.2019 13:49 Мск В Шереметьево из-за проблем с электричеством отключились рамки досмотра

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