Из пылающей многоэтажки в центре Екатеринбурга эвакуировали 10 человек

В Екатеринбурге сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек из многоэтажного дома по ул. Малышева, 84. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в десятиэтажном здании произошел пожар.

По информации ведомства, загорелась квартира на восьмом этаже. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Повреждено домашнее имущество. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 19.19 по местному времени. Наместо происшествия выехали семь единиц техники и 26 человек личного состава. Жильцов дома эвакуировали по лестничным маршам. Огонь удалось локализовать в 19.51.

Открытое горение ликвидировали в 20.14, проливка и разбор сгоревших конструкций велись до 21.24.