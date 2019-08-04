Задержаны еще трое участников июльского несогласованного митинга в Москве

Сегодня стало известно о задержании еще трех человек по делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, задержанные - Даниил Конон, Сергей Абаничев и Владислав Барабанов. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ.

По версии следствия, 27 июля обвиняемые принимали активное участие в массовых беспорядках в центре Москвы: от действий активистов пострадали прохожие, не принимавшие участие в несанкционированном митинге, а также был причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении задержанных под стражу. Всего в рамках расследования уголовного дела задержаны девять человек, подозреваемых и обвиняемых в указанных преступлениях.

Напомним, по делу о массовых беспорядках уже прошли обыски. Ранее сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии. После массовых беспорядков на протестной акции 27 июля "оппозиционеры" начали усиленно распространять информацию о якобы незаконной деятельности правоохранителей по разгону митинга. При этом упуская тот факт, что выход на несанкционированное мероприятие является нарушением закона.

Добавим также, что около 400 человек были задержаны на несанкционированной акции в Москве 3 августа.