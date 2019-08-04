В Подмосковье задержан блогер, призывавший убивать детей силовиков и снимать это на камеру

Следственный комитет России задержал 30-летнего жителя Подмосковья, который призывал людей в соцсетях к насилию в отношении детей силовиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, 31 июля, мужчина под ником "Макс Стеклов" в одной из социальных сетей опубликовал пост с призывом к "противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". А точнее: к убийству детей, и отправке их родителям дисков "со снафф-видео" [видеозаписями реальных убийств - примеч. ред].

Следователи полагают, что умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

Личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом была установлена: "Макс Стеклов" оказался Владиславом Синицей. Ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенном публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", с угрозой применения насилия.

В доме блогера проведен обыск, изъята техника, в том числе компьютер и мобильные телефоны. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В рамках уголовного дела следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем действиям обвиняемого, проверив его причастность к иным возможным фактам противоправной деятельности. Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность. Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в СКР.