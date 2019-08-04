В Екатеринбурге автобус сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет светофора

Сегодня в Екатеринбурге автобус сбил насмерть женщину. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина, около 16.20. Водитель автобуса "НЕФАЗ" маршрута №28 ехал по улице Гагарина и во время поворота направо допустил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В ГИБДД добавили, что пострадавшая проходила проезжую часть на красный свет в неустановленном месте - "то есть наискосок". Возраст сбитой женщины неизвестен, при ней не было документов.